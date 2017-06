À espera do casamento, Messi e Antonella curtem férias em Ibiza

O craque Lionel Messi foi poupado pelo técnico Jorge Sampaoli do amistoso da seleção argentina diante de Cingapura e já curte as férias ao lado da futura esposa Antonella Rocuzzo. O casal está junto desde a adolescência e oficializará a união em uma megacerimônia no próximo dia 30, em Rosário, cidade natal de ambos. Enquanto o grande dia não chega, Messi, Antonella e os dois filhos descansam no mar de Ibiza, na Espanha, ao lado de amigos: o uruguaio Luis Suárez, do Barcelona, Cesc Fàbregas, do Chelsea, e suas respectivas famílias.

Nesta segunda-feira, o jornal Mundo Deportivo divulgou fotos do passeio de lancha de Messi, Suárez, Fàbregas e familiares. Nas últimas semanas, a imprensa argentina noticiou que Messi e Antonella vêm tendo dor de cabeça para organizar o casamento para 600 convidados na Argentina. Segundo o site argentino Infobae, a dupla demitiu Bárbara Diez, a assessora do casamento a menos de um mês da cerimônia. O pai e agente do jogador, Jorge Messi, teria achado os preços abusivos até mesmo para um dos craques mais ricos do mundo.

No Intagram, Messi se mostrou relaxado e apaixonado. “Férias. Nada mais lindo que você… te amo!”, escreveu na legenda da foto com Antonella.

Vacaciones !!!! Nada más lindo que vos .. te amo A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Jun 12, 2017 at 7:12am PDT

📸 Messi, Thiago, Benjamin and Fabregas' daughter in Ibiza. pic.twitter.com/cWbUCKicLj — fcb family (@fcbfamilia) June 12, 2017