‘Zootopia’ vence Annie Awards e se fortalece para o Oscar

O filme Zootopia venceu neste domingo o Annie Awards, prêmio que reconhece anualmente as melhores produções em animação. Com o troféu, o longa da Disney, que ganhou também o Globo de Ouro e o Critics’ Choice Awards, chegará para a cerimônia do Oscar, em 26 de fevereiro, como favorito absoluto ao prêmio de melhor animação.

Nos quinze anos em que essa categoria existe no Oscar, somente em cinco ocasiões as produções que ganharam o prêmio principal no Annie Awards não se consagraram na premiação da Academia de Hollywood.

No total, Zootopia venceu seis estatuetas no Annie Awards: melhor longa-metragem, melhor direção (Byron Howard e Rich Moore), melhor roteiro de longa-metragem (Jared Bush e Phil Johnston), dublagem (empatado com Moana), melhor design de personagem em longa-metragem e melhor storyboarding em longa-metragem.

No Oscar, Zootopia concorre com Moana: Um Mar de Aventuras, Kubo e as Cordas Mágicas, Minha Vida de Abobrinha e A Tartaruga Vermelha. Moana também foi lembrado no Annie Awards, levando, além do prêmio de dublagem empatado com Zootopia, o troféu de melhores efeitos animados em longa-metragem. Kubo ficou com três estatuetas: design de produção, animação de personagem em longa-metragem e edição de longa-metragem. Já A Tartaruga Vermelha ganhou o prêmio de melhor longa-metragem independente.