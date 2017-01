Zilu passa mal ao volante e bate carro em Alphaville

Zilu Camargo sofreu um acidente nesta sexta-feira na região de Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo. A empresária passou mal enquanto dirigia e acabou batendo seu carro, uma BMW, em outro veículo, um Chevrolet Agile, que estava estacionado. Ela foi levada para o hospital Albert Einstein em Alphaville. Segundo a assessoria de imprensa de Zilu, ela não sofreu nenhuma lesão, mas está em observação. Zilu estava sozinha no carro no momento da colisão e no outro carro estava um rapaz, que não sofreu nenhum machucado.

“A empresária Zilu Camargo teve um mal súbito hoje quando estava indo fazer exames de rotina. Ela desmaiou e colidiu com outro carro. Foi socorrida e conduzida para o hospital Albert Einstein em Alphaville, onde realizou vários exames. No momento, está num quarto em observação”, diz a nota divulgada pela assessoria.

Nas redes sociais, os fãs de Zilu demonstraram preocupação com o acidente. Sua última postagem no Instagram, da manhã desta sexta, está recebendo diversos comentários de pessoas perguntando sobre seu estado de saúde. “Gente, alguém sabe falar se ela está bem? Meu Deus, que coisa”, escreveu um fã.