Zilu Camargo recebe alta depois de acidente de carro

Zilu Camargo recebeu alta neste domingo do hospital Sírio Libanês, recuperada do acidente de carro que sofreu na última sexta-feira na região de Alphaville, perto de São Paulo. A empresária sofreu um mal súbito, perdeu a consciência e bateu com o seu carro, um modelo da BMW, em um Chevrolet Agile que estava estacionado. Ninguém se feriu no acidente.

“Obrigada Deus!!!! Ninguém toca naquele que é ungido pelo Senhor!!! Saindo do hospital, sem tala, sem colar no pescoço, e pronta pra seguir em frente. Só alegria, graças a Deus!!!!!!”, postou Zilu em sua conta no Instagram neste domingo.

Apesar de não sofrer ferimentos, Zilu, ex-mulher do cantor Zezé de Camargo e mãe da cantora Wanessa Camargo, foi internada no hospital para ficar em observação. Ela chegou a postar uma foto em que estava com um colar ortopédico no pescoço.

(Da Redação)