Zeca Pagodinho sofre acidente com quadriciclo

O cantor Zeca Pagodinho sofreu um acidente na noite da última sexta-feira e precisou ser levado de ambulância para o hospital. De acordo com informações da sua assessoria de imprensa, o sambista estava dirigindo um quadriciclo na Praça de Xerém, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, quando tentou fazer um retorno, perdeu o controle do veículo e acabou caindo.

Após ficar internado na emergência do Hospital Caxias D’OR, Zeca teve alta na manhã deste sábado. O comunicado oficial afirma que o cantor não perdeu a consciência em momento algum e que todos os exames realizados na emergência não constataram qualquer tipo de problema.

Zeca Pagodinho deve permanecer em repouso neste sábado e, no dia 22 de julho, volta com sua agenda de shows para se apresentar na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.