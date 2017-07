Zeca Pagodinho posta vídeo mostrando que já está recuperado

Zeca Pagodinho postou um vídeo em sua conta no Instagram para agradecer pelo carinho dos fãs e afirmar que “já está tudo bem”. Depois de ser internado por um acidente com um quadriciclo na última sexta-feira, o cantor teve alta do hospital na manhã do sábado e precisou ficar em repouso.

No vídeo, Zeca aparece em sua casa em Xerém, no município de Duque de Caxias, onde comemorou o aniversário do filho Eduardo e o dia do avô, junto aos netos. O cantor manteve a sua agenda de shows inalterada, com uma apresentação marcada para o próximo dia 22 na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Recado do Zeca para seus queridos fãs , que mandaram uma onda de amor nos últimos dias! Está tudo tranquilo em Xerém , onde Zeca celebra com a família o aniversário do seu filho Eduardo e o Dia do Avô, com seus netos Noah e Catarina! #amor #famíliadosamba #gratidao #diadoavô #xerem A post shared by Zeca Pagodinho (@zecapagodinho) on Jul 16, 2017 at 10:53am PDT

De acordo com as informações da sua assessoria de imprensa, o sambista estava dirigindo um quadriciclo na Praça de Xerém, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, quando tentou fazer um retorno, perdeu o controle do veículo e caiu.