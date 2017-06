Zé Neto & Cristiano interrompem show após bomba estourar no palco

Uma pequena bomba explodiu no palco durante show da dupla Zé Neto & Cristiano em Três Lagoas (MS), na semana passada. No vídeo que viralizou nesta segunda-feira, os cantores são vistos parando o show e reclamando da situação. “A gente vai embora se ficar desse jeito. Isso machuca pra c******. Não tem respeito com as pessoas. Se você for homem, vem aqui atrás do palco conversar com a gente”, disse Cristiano.

O companheiro de dupla também ficou revoltado e completou: “Lá atrás não, vem aqui em cima do palco se você for homem”. “Estou aqui trabalhando com todo respeito à população de Três Lagoas e vem um otário fazer isso. Fica na sua casa”, acrescentou Cristiano.

De acordo com Diego Everest, um dos organizadores da festa, foi jogada uma bomba pequena no palco, que os seguranças não conseguiram identificar na entrada. A organização não conseguiu identificar quem jogou a bomba.

(Com Estadão Conteúdo)