Zé Celso, do Oficina, critica João Doria: ‘Fez jogo dúbio comigo’

O conflito de interesses entre o empresário e apresentador Silvio Santos e o Teatro Oficina terá um momento decisivo na próxima segunda-feira, com a votação, pelo Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo), de recurso da Sisan, braço imobiliário do Grupo Silvio Santos, que pede aval para erguer torres residenciais de mais de cem metros de altura nos terrenos em volta do teatro.

José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, ator e diretor do Oficina, se diz “preocupado” com a votação. Depois de uma primeira reunião do Conpresp, na última segunda, anulada pela Justiça por correr sem a participação de um membro do IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil), e da publicação de uma matéria da revista EXAME sobre a orientação “para liberar geral” que estaria regendo hoje os órgãos que deveriam defender o patrimônio público, ele diz ter chegado à conclusão de que foi enrolado pelo prefeito João Doria Jr. O Conpresp é ligado à Prefeitura de São Paulo.

Doria se ofereceu para mediar o conflito entre o Oficina e Silvio Santos e, em um encontro realizado em agosto na sede do SBT, propôs o que entende como uma solução intermediária, a construção de um “mall cultural”, com unidades residenciais e comerciais, no local. “Na América, tem muito”, disse na ocasião. A proposta voltou a ser ouvida por Zé Celso na reunião anulada pela Justiça na segunda-feira passada, e da boca do presidente do órgão, o engenheiro Cyro Laurenza. Ele também teria sugerido a Zé Celso que se mudasse para um outro terreno, abrindo mão do projeto de Lina Bo Bardi – essa mesma sugestão foi dada, na reunião no SBT, por Guilherme Stoliar, sobrinho e braço direito de Silvio Santos.

“O presidente do Conpresp se portou como corretor do Silvio Santos”, diz Zé Celso, que afirma ter perdido a confiança no prefeito paulistano depois de segunda-feira. “Doria jogou um jogo dúbio comigo. Foi muito gentil na reunião de agosto, muito bem, mas é ele o responsável pelo que está acontecendo com o patrimônio público da cidade de São Paulo. Estão entregando tudo à especulação imobiliária.”

Para o diretor, tanto Doria quando Geraldo Alckmin, governador paulista que é pré-candidato à Presidência da República, estão “sacrificando o patrimônio da cidade” em troca de apoio na campanha eleitoral de 2018. “Isso para mim surgiu com clareza absoluta, estão agindo em função do eleitorado deles”, diz. “Por interesse eleitoreiro, estão entregando o bairro do Bexiga, o Oficina e o TBC. Precisam dos empresários apoiando as suas candidaturas.”

Segundo Zé Celso, a mudança na composição dos conselheiros do Conpresp, na atual gestão, converteu o conselho de defesa do patrimônio em “conselho da especulação imobiliária”.

“A política não é um negócio. É negociação, entre um lado e outro. Nem os militares ousaram assim contra a cultura.”

Entenda a questão

O plano de Silvio Santos é antigo, data do início dos anos 1980, quando o apresentador adquiriu as terras em volta do teatro e tentou comprar o próprio solo do Oficina, cujo projeto arquitetônico é assinado por Lina Bo Bardi (a mesma do Masp e do Sesc Pompeia), mas vinha sendo barrado pelos órgãos de defesa do patrimônio público, que tombaram o prédio e desapropriaram o terreno onde ele se encontra. Arquitetos, assim como a companhia teatral, argumentam que um empreendimento imobiliário ao lado vai descaracterizar o projeto de Lina Bo Bardi, que, além disso, morreu antes de termina-lo. A arquiteta previa construir um parque em volta da sede do grupo de Zé Celso.