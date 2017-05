Zac Efron: de universitário descamisado a serial-killer no cinema

Zac Efron deixou para trás o universitário festeiro (e descamisado) de Vizinhos para viver Ted Bundy nos cinemas. O famoso serial-killer dos Estados Unidos estuprou e assassinou mais de 30 jovens nos anos 1970, e foi condenado à morte na cadeira elétrica em 1989. A produção, por hora batizada de Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (Extremamente Perverso, Chocantemente Mau e Vil, em tradução livre), será dirigida por Joe Berlinger, indicado ao Oscar em 2012 por Paradise Lost 3: Purgatory.

O drama será narrado sob a perspectiva da namorada de Bundy, Elizabeth Kloepfer, com quem ele manteve um relacionamento conturbado durante sete anos. A princípio, Elizabeth se recusou a acreditar nas acusações contra o companheiro, mas acabou o entregando à polícia. Segundo o site do jornal The Guardian, o filme começará a ser gravado em outubro deste ano.