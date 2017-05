Zabelê: espiritual, mas sem igreja

Em entrevista a VEJA, a cantora Zabelê fala sobre seu segundo CD, que terá repertório de Jorge Mautner e Moraes Moreira. Filha de Baby do Brasil e Pepeu Gomes, ela se define como pop e diz que quer atingir a massa. “O estilo Zabelê é a mistura de tudo o que eu ouvi: tem Baby, Pepeu, Novos Baianos e Michael Jackson“, diz. “É uma mistura do que recebi em casa. Cresci com muita liberdade: fui criada por pais hippies, que sempre conversaram com a gente sobre tudo.”

Única filha de Baby que não se tornou evangélica, Zabelê diz que se conecta com Deus através da natureza. “Não preciso de uma igreja para me sentir conectada. Não me identifiquei com a religião evangélica”. Ela conta que apoiou o namoro, recém-terminado, da mãe com Walter Casagrande. “É ótimo a pessoa namorar. Foi um namoro muito comentado. Qual é o problema, gente? Só porque ela disse que não tinha relação sexual com ele? Quem segue essa religião tem esse pensamento. As pessoas têm de sentir dentro do coração qual é o caminho para ser feliz”.

