Youtuber promete vídeo de sexo se atingir 1 milhão de seguidores

Lena Nersesian, “estrela” do recém-lançado canal Lena the Plug no YouTube, é o mais novo alvo de controvérsia na internet. Isso porque a americana prometeu que vai divulgar um vídeo de sexo quando conquistar 1 milhão de inscritos no canal. Atualmente, ele conta com aproximadamente 270 mil seguidores.

A moça, que é de Los Angeles, criou o canal há pouco mais de um mês para mostrar cenas de sua intimidade, como cozinhar usando calcinha e sutiã. Lena disse num dos vídeos que gravaria suas relações sexuais com o namorado, Adam, que também é youtuber. Em entrevista ao jornal Metro, ela disse que já foi convidada para trabalhar com pornografia, mas que não tem interesse. A youtuber acrescentou que a promessa não é um golpe publicitário. “Adam e eu planejamos contratar uma equipe de filmagem”, avisou.

Quando questionada sobre o que os pais dela pensam disso, Lena explicou que não tem um bom relacionamento com eles. “Desculpe, mãe e pai. Vocês já me odeiam de qualquer maneira”, declarou.

Atingir 1 milhão de seguidores é uma meta que vem sendo almejada com um leve toque de desespero por aspirantes à fama virtual. Em julho de 2016, após virar um “fenômeno” no Snapchat, a maranhense Thaynara OG prometeu mostrar o rosto do namorado caso conquistasse 1 milhão de seguidores no Instagram. E cumpriu. O parceiro de Lena, porém, terá que exibir um pouco mais.