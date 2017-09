Yoko Ono muda nome de limonada ‘John Lemon’

A marca polonesa de bebidas Mr Lemonade Alternative Drinks Ltd foi impedida de usar o nome John Lemon para um de seus produtos. O motivo foi um processo aberto por Yoko Ono com a justificativa de que o nome do músico John Lennon estaria sendo usado de forma indevida.

O item em questão é uma limonada vegana que existia há cinco anos na Inglaterra e em mais treze países europeus. Segundo o jornal The Guardian, a bebida será rebatizada para On Lemon a partir de novembro, e os estoques que já foram distribuídos deverão ser comercializados apenas até o final de outubro.

A marca concordou com a mudança logo após o envio de uma carta judicial por parte dos advogados de Yoko. “Todos nós envolvidos com esse produto somos startups e não podemos competir com alguém que vale muitos milhões”, explicou Karol Chamera, fundador da empresa de bebidas, ao portal East London Advertiser.

Embora a companhia polonesa tenha declarado que não usava a imagem do artista assassinado em 1980 para impulsionar os negócios, os representantes da artista plástica anexaram provas ao processo que mostravam uma publicação no Facebook na qual Lennon aparecia segurando limões com o logotipo da marca no rodapé da imagem. Além de uma propaganda com os famosos óculos redondos que o cantor usava junto à frase Let It Be, que dá nome a uma das canções dos Beatles.