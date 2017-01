Yoko Ono ganhará exposição no Instituto Tomie Ohtake

Após uma longa temporada no MALBA, em Buenos Aires, as obras da artista nipo-americana Yoko Ono poderão ser conferidas pelo público brasileiro no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo. Com previsão de estreia entre abril e maio, a exposição consiste em uma grande retrospectiva da carreira da artista, uma das pioneiras da arte conceitual.

São mais de oitenta trabalhos, entre objetos, filmes, vídeos, instalações e registros sonoros produzidos a partir dos anos 1960. A performance é um dos eixos centrais da exposição, com as famosas Instruções, mensagens simples que convocam as pessoas a realizarem determinadas ações, como escutar o som da Terra girando ou observar um fósforo queimando. As peças serão exibidas como textos e transpostas para suportes que pedem a participação do público, convidado a pensar em questões ligadas à arte, ao cotidiano e aos contextos políticos e sociais.

Aos 83 anos de idade, Ono também é conhecida por seu engajamento em temas feministas. Recentemente, um áudio da artista gritando em reação à vitória do candidato republicano Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos viralizou nas redes sociais.

(Com Estadão Conteúdo)