Yanna Lavigne nega retorno com Bruno Gissoni

Apesar da boa relação entre eles, Yanna Lavigne e Bruno Gissoni não voltaram a ser um casal. É a própria atriz quem o diz, por meio de sua assessoria de imprensa. Separados desde a gravidez de Yanna, em meio a rumores de traição da parte dele, os dois têm sido vistos juntos desde que a filha, Madalena, nasceu na semana passada, e o ator chegou a fazer uma declaração de amor no Instagram para a atriz. Amor carnal: em uma espécie de poema, ele diz preferir o amor físico à fertilização in vitro, como forma de fazer bebês.

Pai de primeira viagem, Bruno tem sido presente. Neste fim de semana, ele a buscou na maternidade, de onde Yanna teve alta com Madalena. Paparazzi de plantão clicaram os três saindo juntos do local — e isso também alimentou as especulações sobre o retorno.