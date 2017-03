Xuxa sobre cobertura da Globo no Carnaval: ‘Me deixou muito mal’

Xuxa usou sua coluna na revista Contigo! para desabafar sobre o momento em que, por alguns segundos, “voltou” à Globo, sua casa por 30 anos, durante o Carnaval carioca – a apresentadora era um dos destaques do desfile da Grande Rio, que homenageava Ivete Sangalo, e apareceu durante a transmissão da emissora da festa na Sapucaí. Fátima Bernardes, comentando a exibição, enrolou o nome de Xuxa e a câmera logo mudou de foco, mostrando o carro alegórico.

A apresentadora, agora da Record, mostrou que não ficou nada feliz com a cobertura da Globo. “E, então, durante a minha passagem pela Marquês de Sapucaí, vivi uma situação que, se a minha mãe ou a maioria do público que assiste ao desfile em casa fosse comentarista, poderia narrar como um ato muito feio”, escreveu.

“Sim, eu sabia que a minha ex-casa não falaria bem ou mal de mim ao atravessar a avenida, mas vê-los baixar as câmeras enquanto eu passava me deixou muito mal. É como se visse 29 anos de parceria enterrados, sepultados… Estranho, né?! Se hoje sou quem sou, foi a minha ex-casa que ajudou a construir. Bem, deixo aqui o meu registro! Sou grata por tudo o que aprendi lá, mas não quero aprender isso, é simplesmente pequeno. Pronto, desabafei!”

pararam de falar o nome da xuxa na metade na globo pic.twitter.com/mX3qQd630L — CAIO DO CÉU (@caiodoceuu) February 27, 2017

Xuxa, que trabalhou na emissora carioca por mais de 30 anos, fechou contrato com a Record em 2015. Na ocasião da assinatura, ela disse que poderia fazer o que quisesse na nova casa. “Agora se eu quiser fazer, eu posso. Antes eu tinha que pedir permissão”, disse Xuxa. “O que me motivou a mudar de casa foi a vontade de fazer algo novo e o aval que eles me deram. Eles acreditam em mim e me passaram segurança naquilo que tenho projetado.”

Na coluna, Xuxa ainda falou sobre sua mãe, Alda, que sofre há anos de Parkinson. “Essa época de folia era uma data muito importante para a minha Aldinha. (…) Aliás, por isso, atualmente, não curto mais essa festa, pois é uma data para ela, só dela. Hoje, a minha mãe não interage mais com o nosso mundo. Raramente nos olha e nos vê (acho). Porém, mesmo não estando em clima para festa – o meu pai está internado há um mês e, por erros médicos, continua ruim (mas essa é uma outra história) – resolvi desfilar.” Luiz Floriano Meneghel, pai de Xuxa, está internado desde o dia 24 de janeiro no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, por causa de uma osteoporose que evoluiu para um quadro mais grave de infecção pulmonar e insuficiência respiratória.