Xuxa espinafra filho de Datena por comentário controverso

Xuxa Meneghel não poupou críticas a Joel Datena, filho de José Luiz Datena. No Facebook, a apresentadora respondeu ao comentário do jornalista durante uma reportagem do Brasil Urgente, da Band, em que uma criança de dez anos dirigiu o carro da mãe, vice-prefeita da cidade de Mamanguape, na Paraíba, e filmou a brincadeira. Joel disse que puniria fisicamente o garoto se fosse seu filho.

“Vi essa pessoa falando de uma criança de dez anos que pegou um carro e saiu gravando isso. Até aí ok a indignação do apresentador, mas dizer que se fosse filho dele ele ia bater, e que seria melhor ele bater que a polícia… Aeeee, não né?”, escreveu Xuxa. “Dizer que a lei menino Bernardo não vale pra ele. Então, meu senhor, a lei serve pra todos. Violência gera violência e falta de informação, no seu caso, é imperdoável.”

Xuxa finalizou questionando a postura do apresentador. “Como uma pessoa que deveria passar informação é tão desinformado? Uma criança não deve ser corrigida com porrada, é fato, é lei.”