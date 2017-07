Xuxa elogia Sergio Moro: ‘Admiração e gratidão’

De férias em Portugal, Xuxa compartilhou em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira uma propaganda de um evento que recebeu o juiz Sergio Moro em maio no país europeu. A apresentadora aproveitou para elogiar o juiz.

“Em Portugal, num vagão de trem, dentre as fotos de pessoas que estão mudando o mundo, está a foto do juiz Sergio Moro, ou seja, ele é um personagem de importância internacional. Temos que fazer essa foto viralizar geral na internet. Foto no trem Lisboa x Cascais. Minha admiração e gratidão por este grande ser humano”, escreveu na legenda.

Moro foi um dos palestrantes do evento na Estoril Conference, em Portugal. Outros palestrantes do evento foram Edward Snowden, Oliver Stone e Nigel Farage.