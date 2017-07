Fã liga Sasha a filha de Cunha e Xuxa responde: ‘Sem preconceito’

Xuxa usou as redes sociais nesta quarta-feira para defender a filha, Sasha. Em uma postagem no Instagram, um usuário cobrou uma resposta da apresentadora sobre a relação entre a sua filha e uma das filhas de Eduardo Cunha, condenado por Sergio Moro a mais de quinze anos de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

“Você que preza tanto por mudanças no país, como explica a relação da sua família com a família do Eduardo Cunha? Vejo a Sasha sempre comentando e curtindo tudo da filha do Cunha. Acho muito contraditório da sua parte querer acabar a corrupção”, disse a pessoa.

Xuxa, acostumada a responder fãs na internet, rebateu: “O que a filha tem a ver com isso? Não sabia que a Sassa fazia isso. Mas bom que ela não tem preconceito em julgar a filha pelo erro do pai”.