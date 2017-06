Ximbinha começa nova dupla — após desistência de 3 vocalistas

Depois do fim da banda Calypso, a vida profissional de Ximbinha, ex-marido de Joelma, não anda lá muito tranquila. O líder da Xcalypso perdeu, em um ano e meio, três vocalistas. A debandada dissolveu o grupo de forró e mirou o holofote na nova dupla formada por Ximbinha e Michele Andrade, cantora que fazia vocal de apoio na banda. Ainda não há informações sobre o caminho que a dupla irá trilhar, mas os fãs cogitam até uma melodia mais sertaneja. Tudo pela sobrevivência.

Thábata Mendes foi a primeira eleita por Ximbinha como sucessora da ex-mulher na parceria musical. A dupla, contudo, durou três meses até a cantora anunciar sua saída por “questões contratuais”. Depois, a pernambucana Leya Emanuelly chegou para substituir a, por assim dizer, substituta. Ela deixou a banda em maio desse ano, contando em um post no seu Instagram que Ximbinha sentia-se no direito de “insultar, gritar, e fazer julgamentos com palavras baixas”. Por fim, Carla Maués entrou para o grupo, posto ocupado por ela até a noite desta quinta-feira.

Ximbinha e sua nova parceira ainda não revelaram informações sobre as novas produções. Por enquanto, todas as postagens da XCalypso foram apagadas do Instagram, para dar lugar a mensagens misteriosas com frases como “vem aí o novo x”. “Eu faço da dificuldade a minha motivação. A volta por cima vem na continuação”, postou Ximbinha, citando Charlie Brown Jr.

Os trabalhos por aqui não param! #onovox #fazox #ximbinha #micheleandrade A post shared by XCalypso (Oficial) (@xcalypsooficial) on Jun 7, 2017 at 3:22pm PDT