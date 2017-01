Winona Ryder e suas caretas roubam a cena no SAG Awards

Stranger Things foi um dos grandes vencedores do SAG Awards, prêmio do sindicato dos atores de Hollywood, entregue no domingo à noite. O programa da Netflix levou o troféu de melhor elenco por série dramática e a equipe subiu ao palco para receber o prêmio. David Harbour (que interpreta o xerife Jim) foi o responsável por fazer um discurso com alto tom político, mas Winona Ryder roubou a cena com suas caretas e reações de surpresa à fala do colega.

Em seu discurso, o ator pregou a união, pediu mais empatia e compreensão na sociedade, e disse que grandes atuações podem mudar o mundo. “Repeliremos os bullies. Vamos abrigar os estranhos e esquecidos, aqueles que não têm casa. Vamos ultrapassar as mentiras. Vamos caçar monstros. E quando estivermos perdidos no meio da hipocrisia e da violência casual de certos indivíduos e instituições, vamos, como Jim Hopper, dar um soco na cara de algumas pessoas. Agradecemos por essa responsabilidade”, declarou Harbour que foi respondido por muitas palmas.

A fala do ator foi apenas uma das diversas manifestações políticas durante o SAG Awards, que contou com várias manifestações contra a lei de Donald Trump para barrar imigrantes de países islâmicos. Mas as caretas de Winona foram tão sinceras que ela ganhou mais repercussão nas redes sociais do que os discursos políticos. Confira abaixo algumas das caras e bocas da atriz: