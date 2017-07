William Waack é internado e fica fora do ‘Jornal da Globo’

O jornalista William Waack foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar por exames de rotina e constatar que precisará passar por um cateterismo, segundo a assessoria de imprensa da Globo. A cirurgia foi marcada para esta sexta-feira.

Waack será substituído por Carlos Tramontina no Jornal da Globo, já que Renata Lo Prete, que costuma cobrir as ausências do colega, está de férias.

A assessoria de imprensa do hospital confirma a internação, mas afirma que não pode dar mais detalhes.