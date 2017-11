William Waack é acusado de racismo após vazamento de vídeo

O apresentador William Waack está sendo acusado de racismo após a publicação de um vídeo nas redes sociais.

A cena parece ter sido gravada minutos antes do apresentador do Jornal da Globo entrar no ar, em uma transmissão em frente à Casa Branca, em Washington. “Tá buzinando por que, seu m… do c…?”, diz, reclamando de uma buzina que soa na rua. Em seguida, ele balbucia ao convidado, que está ao seu lado: “Você é um, não vou nem falar, eu sei quem é…” E depois continua com um trecho que parece dizer: “É preto, é coisa de preto”.

A reportagem de VEJA telefonou duas vezes para o celular do jornalista, a fim de confirmar o conteúdo do diálogo. Na primeira, quem atendeu (não foi possível identificar se era mesmo Waack) disse que quem responderia seria a Central Globo de Comunicação. Na segunda, após atender o telefone, a ligação foi encerrada em poucos segundos.

Procurada, a Globo ainda não respondeu.

Abaixo, o vídeo, que foi publicado nas redes sociais: