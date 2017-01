Will Smith quer protagonizar nova versão de ‘Dumbo’

Will Smith e a Disney estão na primeira fase de negociações para que o ator protagonize a nova versão do clássico Dumbo com personagens de carne e osso que será dirigida por Tim Burton, informou nesta quarta-feira o site Deadline. Se as conversas chegarem a bom termo, Smith interpretaria o pai de duas crianças que desenvolvem um afeto especial pelo elefante após vê-lo no circo.

Há dois anos, a reinterpretação de Dumbo, a cargo de Tim Burton e com roteiro de Ehren Kruger, aparece entre os projetos futuros da Disney, mas por enquanto foram dados poucos passos para que se materialize.

A nova versão de Dumbo faz parte de uma estratégia mais ampla do estúdio para recuperar alguns de seus filmes de animação mais conhecidos através de produções com atores reais. Este movimento obteve bons resultados na bilheteria com Alice no País das Maravilhas (2010), Malévola (2014), Cinderela (2015) e Mogli: O Menino Lobo (2016).

Neste sentido, a Disney lançará em março A Bela e a Fera, com Emma Watson como protagonista, e tem na gaveta outros projetos de versões não animadas de Mulan, O Rei Leão (com Jon Favreau como diretor), Aladdin (com Guy Ritchie na direção) e Peter Pan. Além disso, a atriz Emily Blunt encabeçará o elenco de Mary Poppins Returns, a sequência da célebre comédia musical.

(Com agência EFE)