Weinstein é demitido do próprio estúdio após acusações de assédio

Harvey Weinstein, o super produtor de Hollywood acusado de assédio sexual por diversas mulheres, foi demitido neste domingo de seu próprio estúdio cinematográfico, a Weinstein Company. “À luz de novas informações sobre a má conduta de Harvey Weinstein que surgiram nos últimos dias, os diretores de The Weinstein Company — Robert Weinstein, Lance Maerov, Richard Koenigsberg e Tarak Ben Ammar — informaram Harvey Weinstein de que seu emprego na companhia acabou”, declarou a diretoria da empresa em uma nota à imprensa americana.

A demissão vem na esteira de uma matéria publicada pelo jornal The New York Times no início da semana, segundo a qual Weinstein teria assediado jovens que pretendiam ingressar na indústria do cinema. Várias mulheres, entre elas as atrizes Ashley Judd e Rose Mcgowan, o acusam de tê-las obrigado a vê-lo pelado, de tentar fazer com que o massageassem, ou mesmo de propor ajudá-las em suas carreiras em troca de favores sexuais.

Na quinta-feira, Weinstein pediu desculpas, anunciou que tiraria uma licença e garantiu que fará terapia “para enfrentar esse problema”. Em nota, ele disse respeitar todas as mulheres e que espera ter uma segunda oportunidade, apesar de admitir que “deveria fazer muito para merecê-la”.

“Cresci nos anos 1960 e 1970, quando todas as regras sobre o comportamento e os lugares de trabalho eram diferentes”, continuou o produtor de 65 anos. “Era a cultura dessa época, e aprendi desde então que não é uma desculpa, na companhia ou em outro lugar”, acrescentou.

O escândalo também tem um toque político que beneficia o Partido Republicano do presidente Donald Trump. Harvey Weinstein, muito envolvido financeiramente em campanhas de candidatos democratas, apoiou Hillary Clinton na última campanha presidencial. Trump declarou que conhecia Weinstein “há muito tempo” e que não estava “nada surpreso” com essas revelações.

Cinco dos nove membros do conselho de administração da Weinstein Company, todos homens, renunciaram por causa do escândalo.

No momento, não há indicações sobre o que será feito com as ações que Weinstein tem na empresa. Harvey Weinstein criou a produtora Miramax no fim dos anos 1970 com seu irmão e depois a vendeu para Disney. Posteriormente, os dois criaram a The Weinstein Company e produziram sucessos como O Discurso do Rei, O Mordomo da Casa Branca e O Jogo da Imitação.

Seu primeiro grande sucesso foi em 1989 com o filme Sexo, Mentiras e Videotape, de Steven Soderbergh, que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Além disso, muitos de seus filmes ganharam o Oscar, entre eles Gênio Indomável e O Artista.

(Com agência France-Presse)