Warner divulga último trailer de ‘Liga da Justiça’

A Warner Bros. divulgou neste domingo o último trailer do filme Liga da Justiça, dirigido por Joss Whedon, que chegará aos cinemas brasileiros no dia 16 de novembro. O vídeo mostra imagens do Superman vivido Henry Cavill pela primeira vez, desde que o herói foi dado como morto em Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016).

Esse é o primeiro trailer do filme sob a direção de Whedon, que também é responsável pela franquia Os Vingadores. O cineasta substitui Zack Snyder, que deixou a produção após a morte da filha em maio deste ano.

O novo trailer, lançado quase um mês antes do filme, começa com uma cena de Louis Lane e Clark Kent, o alter ego de Superman. A cena é seguida por outras intensas, com muita ação e humor entre Batman (Ben Affleck), Mulher-Maravilha (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) e Cyborg (Ray Fisher), que lutam contra os vilões que querem destruir a Terra, acompanhados pela música Heroes, de David Bowie.

(Com agência Reuters)