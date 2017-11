Walcyr defende trama de violência doméstica: ‘Muito Gael por aí’

Walcyr Carrasco tem ido às redes sociais para comentar sua novela, O Outro Lado do Paraíso, exibida na faixa das 9 da Globo. O autor tem defendido, principalmente, a trama de violência doméstica protagonizada por Sérgio Guizé e Bianca Bin. “Gael tem muito por aí”, escreveu Carrasco em seu perfil no Twitter nesta terça-feira, fazendo referência ao personagem violento de Guizé.

Já no Instagram, ele publicou uma mensagem que também pode ser aplicada à situação vivida por Clara (Bianca) no folhetim. “Não deixe a situação ficar insuportável para tomar uma atitude”, diz a frase. Na legenda da foto, o autor escreveu: “Vale pro amor, vale pra profissão, vale pra quase tudo. A gente hesita, se enrola e no final tudo se torna ainda mais doloroso”.

Clara tem sido vítima do comportamento instável de Gael desde antes do casamento – no capítulo de estreia da novela, o personagem ameaçou jogar Renato (Rafael Cardoso), de quem tem ciúmes, do precipício. Na noite de núpcias, a moça foi violentada pelo marido. Dias depois, no capítulo exibido no sábado, foi espancada brutalmente.

Ao final do episódio, a Globo exibiu uma vinheta com o número do disque-denúncia. A mesma imagem foi reproduzida por Carrasco em seu perfil no Instagram. “É preciso através da Clara conscientizar sobre violência doméstica e estimular a denúncia. Se você fosse a Clara, o que faria?”, comentou.

GAEL TEM MUITO POR AÍ. — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) November 1, 2017