Walcyr Carrasco une Lima Duarte e Fernanda Montenegro

A Força do Querer está indo bem de audiência em comparação com os fiascos que foram as suas antecessoras. Nem por isso a Globo deixa de preparar a sua substituta. E com investimento pesado. O Outro Lado do Paraíso, trama de Walcyr Carrasco que deve substituir o folhetim de Gloria Perez no segundo semestre, já conta com uma dupla fortíssima no elenco: Lima Duarte e Fernanda Montenegro.

A escalação dos dois foi anunciada pelo próprio Carrasco, no Instagram. “Que honra! Fernanda Montenegro e Lima Duarte realmente aceitaram fazer minha próxima novela @ooutroladodoparaisotv . Fico emocionado ao escrever cada fala para os personagens desses grandes atores! #ooutroladodoparaiso”, escreveu.

Outros nomes confirmados para a novela são o de Thiago Fragoso, que fez o namorado de Félix (Matheus Solano) em Amor à Vida, também de Walcyr Carrasco e agora será um dos protagonistas, Eriberto Leão e Ana Lúcia Torre, que serão filho e mãe, Eliane Giardini, que viverá uma mulher machista e racista, totalmente dedicada ao lar, e Juliano Cazarré, que fará um garimpeiro.