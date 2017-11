Waku Sese tem o melhor açaí de Manaus

A escolha da expressão “waku sese”, saudação dos indígenas saterés-maués, parece ter trazido bons ventos à marca do empresário Francisco Daou. Os últimos anos foram de crescimento: hoje são quinze endereços na cidade, dez pertencentes a franqueados. Para dar conta da expansão, a fábrica própria se mudou de Manaus para Manacapuru, a 100 quilômetros da capital. Ali, o açaí colhido

em toda a região amazônica é selecionado e processado antes de chegar às unidades. Nas lojas e quiosques, o creme é vendido em duas versões. A premium, pura, tem textura encorpada (R$ 14,00, com 330 mililitros, e R$ 15,00, com 500 mililitros), enquanto a soft é mais leve (R$ 12,00 e R$ 13,00), elaborada a partir de base para sorvete. Ambas vêm com farinha de tapioca. É possível acrescentar ainda xarope de guaraná (R$ 1,50), banana fatiada (R$ 1,80) e granola (R$ 2,70). Alternativa para refrescar, o milk-shake sai nas versões açaí (R$ 17,00), cupuaçu com chocolate (R$ 12,00) e buriti (R$ 11,00), em copos de 350 mililitros. Em novembro, a marca planeja abrir sua primeira filial fora de Manaus, em Boa Vista (RR), e começar a vender sorvete de açaí, usando técnica e maquinário italianos. Rua Rio Purus, 260A, Conjunto Vieiralves, Nossa Senhora das Graças, ☎ 3584-4643 (120 lugares). 11h30/0h (dom. a partir das 15h). Manauara Shopping, ☎ 98237-0008 (100 lugares). 10h/22h (dom. 12h/21h). Mais treze endereços. Aberto em 2003.

2º lugar: Açaizeiro Vieiralves

O creme é servido em bufê (R$ 39,90 o quilo) e o cliente fica à vontade para acrescentar qualquer um dos 29 acompanhamentos, entre paçoca, castanha-de-caju, jujuba, frutas frescas, leite condensado e até cobertura de chocolate. A mistura de açaí com leite em pó, granola e tapioca figura entre as mais populares. Rua João Valerio, 708, loja 5, Vieiralves, ☎ 98145-3583 (32 lugares). 10h30/20h (dom. 17h/21h; fecha seg.). Aberto em 2016.

3º lugar: Açaí no Ponto

Na rede de lojas e quiosques, o creme batido é vendido gelado, em copos de 300 mililitros (R$ 11,00) ou 500 mililitros (R$ 14,00). Ambos dão direito a dois acompanhamentos e duas caldas — entre as sugestões aparecem tapioca e leite condensado. Somente nas lojas, o cliente pode saborear crepes e tapiocas. O crepe de carne de sol com queijo de coalho, mussarela e catupiry sai por R$ 27,50. A tapioca de Nutella com morango é a campeã de pedidos (R$ 15,50). Rua Acre, 1250, loja 11-B, Vieiralves, ☎ 98272-0522 (10 lugares). 11h/21h (sáb. 10h/19h30; fecha dom.). Mais dez endereços. Aberto em 2012.

Casa da Beth – Açaí do Pará

Filha de paraenses, Beth Athaide prepara o açaí bem cremoso, com farinha de tapioca à vontade. Servido em cuias de 400 mililitros (R$ 15,00) ou 500 mililitros (R$ 18,00), o creme pode ganhar o reforço de uma porção de camarão seco (R$ 15,00). Na ampla varanda, a clientela também devora cuias de tacacá (R$ 18,00), pratos de vatapá com arroz (R$ 15,00) e porções de unha de caranguejo (R$ 9,00). Rua Rio Mar, 24 (Conjunto Manauense), Vieiralves, ☎ 99616-0386 (20 lugares). 15h/20h (fecha dom.). Aberto em 2007.

Manaus Mix

Gelado e batido, o creme pode ser incrementado com xarope de guaraná, leite condensado, calda de banana, cereais ou tapioca. O copo de 200 mililitros (R$ 5,00) dá direito a dois itens, enquanto o de 500 mililitros (R$ 8,00) recebe até três. Para apetites maiores, a barca grande serve 1 litro de açaí, três frutas e cinco cereais (R$ 50,00). Avenida Oscar Borel, 1111, Compensa, ☎ 3027-1090 (24 lugares). 14h/23h (sex. até 17h30; sáb. a partir das 18h); Rua Belo Horizonte, 32, Compensa, ☎ 3027-1099 (24 lugares). 14h/23h (sex. até 17h30; sáb. a partir das 18h). Aberto em 2014.

Top Frozen

Bem gelado e com textura consistente, o creme pode ser enriquecido com xarope de guaraná, tapioca e amendoim granulado, entre outros ingredientes. Os copos de 200 mililitros (R$ 7,00) e 300 mililitros (R$ 9,00) dão direito a dois itens, enquanto o de 500 mililitros (R$ 12,00) permite a adição de três. Servido somente em algumas unidades, o waffle de Nutella ou de doce de leite (R$ 12,00) vem com castanha-de-caju ou morango em calda. Rua Dez de Julho, 509, centro, ☎ 3343-8680 (25 lugares). 10h/22h. Mais dezenove endereços. Aberto em 2011.

Yu’Sara

Natural ou bem gelado, o creme com granola recebe xarope de guaraná ou leite condensado. Na tigela ou no copo, sai em três tamanhos: 200 mililitros (R$ 7,00), 300 mililitros (R$ 10,00) e 500 mililitros (R$ 13,00). A adição de banana ou morango custa mais R$ 3,00. Com massa de castanha-da-amazônia, a tapioca x-caboquinha leva recheio de tucumã, banana e queijo de coalho (R$ 15,00). Nova no menu, a farofa de camarão e caranguejo na cuia (R$ 26,00) vai bem com suco natural de jenipapo ou abacaxi (R$ 7,00, 300 mililitros). Avenida General Rodrigo Otávio, 3555, Crespo, ☎ 99500-8579 (24 lugares). 8h/22h (dom. 15h/21h). Aberto em 2015.