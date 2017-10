Wagner Moura poderá captar R$ 10 milhões para ‘Marighella’

O filme Marighella, que contará a história do guerrilheiro baiano, ganhou aval para captar mais de 10 milhões de reais através de edital do Ministério da Cultura. A produção da O2 Filmes terá a estreia de Wagner Moura na direção e será baseada no livro Marighella: O Guerrilheiro Que Incendiou O Mundo, do jornalista Mário Magalhães.

Em maio deste ano, um formulário de inscrições foi aberto para selecionar atores da cidade de Salvador para o filme. Entre as exigências para o elenco, estavam residir na capital baiana e ser natural do Nordeste.

A biografia de Carlos Mariguella escrita por Magalhães apresenta a vida do deputado federal da Bahia, que também foi escritor e estrategista da guerrilha no Brasil. Atravessando a história entre 1930 e 1960, o livro conta de episódios da vida do político, como uma passagem pela prisão, assaltos a bancos, tiroteios e espionagem internacional.

A decisão da Ancine foi feita através da lei de fomento ao audiovisual e agora, a equipe do filme deverá encontrar pessoas físicas ou jurídicas que queiram contribuir para a produção. O longa ainda não tem data de estreia.