Vote: Os looks que arrasaram no tapete vermelho do Oscar 2017

A variedade reinou no tapete vermelho do Oscar 2017. Brilhos, inspirações vintage e até o preto básico desfilaram pela abertura da cerimônia. Taraji P. Henson abusou do decote e da fenda em um Alberta Ferretti preto. Emma Stone optou por um dourado com franjas, da grife Givenchy. Já Nicole Kidman, que costuma errar a mão dos looks, acertou com um vestido nude reto trabalhado na pedraria. E a bela Scarlett Johansson não teve medo de apostar em um vestido volumoso e estampado, da Alaia.

Escolha na enquete abaixo o seu vestido favorito da noite: