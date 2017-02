Vote: As princesas mais bregas do Oscar

O tapete vermelho do Oscar 2017 viu, com desgosto, alguns vestidos dignos de contos de fadas (de terror). Felicity Jones foi uma das primeiras, com um look curto Dior claro rodado que mais parecia uma camisola chique, que apagou a beleza da atriz britânica. Leslie Mann apostou em uma versão Bela e a Fera da depressão. Ginnifer Goodwin, a Branca de Neve da série Once Upon a Time, fez a madastra má com um look vermelho da grife Zuhair Murad. Para completar, Dakota Johnson vesta a princesa elfa de algum reino muito distante e assustador.

Vote na enquete abaixo no pior vestido da noite: