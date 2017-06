Vocalista do Linkin Park chama fã para briga em show

O vocalista do Linkin Park, Chester Bennington, chamou um fã para brigar durante um show da banda no festival Hellfest, na França, no domingo. O músico cantava a música Heavy quando foi quase atingido por uma garrafa de plástico. Irritado, ele apontou para alguém na plateia e fez sinais, aproximando-se da borda do palco e chamando a pessoa. Em seguida, porém, o músico deu risada e continuou o show normalmente.

No Twitter, Bennington falou sobre o show. “Hellfest foi divertido. Foi engraçado ver as pessoas fazendo mosh em In the End e me mostrando o dedo do meio em Heavy”, escreveu. “Depois que eu mandei beijos para as pessoas que me mostravam o dedo do meio, eles sorriram e fizeram corações com as mãos.”

Os fãs mais antigos não ficaram muito satisfeitos com o último álbum da banda, One More Light, lançado em maio, por considerarem o trabalho mais pop. Bennington comentou essas críticas. “Mais alguém acha engraçado que as mesmas pessoas que chamam a gente de vendido sugeriram que a gente mudasse nossa setlist para que ela se adequasse ao Hellfest?”, escreveu. O Hellfest é um festival que reúne bandas de heavy metal, punk e hardcore.