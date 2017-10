Vocalista da banda LFO é diagnosticado com câncer raro

O vocalista da boyband americana LFO, Devin Lima, foi diagnosticado com um câncer de adrenal, caso em que a doença está localizada em uma glândula próxima ao rim. A notícia foi divulgada após o cantor passar por uma cirurgia de retirada de um tumor no abdômen, no começo do mês.

De acordo com a revista americana Entertainment Weekly, uma biópsia revelou o caso raro. Apesar da remoção do tumor, células cancerígenas ainda podem estar instaladas no corpo de Lima e ele deverá passar por tratamentos de quimioterapia e radioterapia.

A LFO fez sucesso com músicas como Summer Girls em 1999. A assessora Alaina Bendi afirmou em um comunicado que o cantor está em casa com a família, enquanto aguarda os novos tratamentos. Em 2010, outro integrante da banda, Rich Cronin, morreu de leucemia.