Vivienne Westwood toma apenas um banho por semana

A estilista Vivienne Westwood apresentou uma tendência controversa à Semana de Moda de Paris deste ano. Na plateia do desfile do marido, Andreas Kronthaler, a designer e ativista compartilhou um hábito de beleza no mínimo peculiar: tomar poucos banhos.

Ao jornal britânico The Guardian, a mulher de 76 anos confessou que o seu segredo para uma aparência jovem era simples: “Não se lavar demais”. “Ela toma apenas um banho por semana. Por isso ela parece tão radiante. Eu me lavo apenas uma vez por mês”, completou seu companheiro, Andreas.

A dica de Vivienne, no entanto, era esperada. Notória ambientalista e defensoras dos animais, a estilista participou de campanha em 2014 contra o desperdício de água na produção de carne, na qual incentivava as pessoas a aderirem ao vegetarianismo. Na época, ela confessou não ter o hábito de tomar banho em casa e apenas “lavar-se” rapidamente pelas manhãs.

(com Estadão Conteúdo)