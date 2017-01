Vivara defende Anitta: ‘todas as mulheres são especiais’

A Vivara enfrentou uma enxurrada de críticas nessa terça-feira, após anunciar a coleção assinada por Anitta para a linha Life. Tanto nas redes sociais da marca quanto nos perfis da cantora, várias consumidoras criticaram a escolha da cantora pop como nova parceira da Vivara. Houve desde quem apontou um possível “rebaixamento no nível” da grife, que tem Gisele Bündchen como garota-propaganda, até aquelas que acreditam que Anitta não tem a sofisticação e o requinte necessários para a missão.

Em contrapartida, muitas internautas minimizaram e ironizaram a polêmica, afirmando que o sucesso de Anitta merece o atual status e que a marca é acessível à classe média, inclusive por facilitar as formas de pagamento. Tão logo a controvérsia começou, a Vivara divulgou um comunicado oficial:

“A Life by Vivara é uma marca de joias colecionáveis que busca sempre trazer novidades aos clientes promovendo parcerias frequentes como Disney, Star Wars e agora a coleção cápsula assinada por Anitta.

Já tivemos mulheres como Bruna Marquezine, Sabrina Sato, Isis Valverde, Camila Queiroz e atualmente a Alinne Moraes.

Somos uma marca democrática, que acredita que todas as mulheres são especiais e acima de tudo merecem nosso respeito.”

Inspirada no álbum Bang, a coleção da artista já está disponível nas lojas e no e-commerce. É composta por sete pingentes e cinco anéis em prata esmaltada e traz elementos da pop art com desenhos coloridos e vibrantes. Os valores dos pingentes variam de 130 a 250 reais e os anéis custam a partir de 100 reais.