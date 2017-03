Viola Davis recebe prêmio de artista do ano em Harvard

Este é o ano de Viola Davis. Quase uma semana depois de ela ter ganhado seu primeiro Oscar, o de melhor atriz coadjuvante por Um Limite entre Nós, a americana recebeu, neste sábado, o prêmio de artista do ano, concedido pela Harvard Foundation, da Universidade de Harvard.

Viola recebeu o prêmio no Harvard Foundation’s Cultural Rhythms Festival, evento que contou com várias performances musicais e culturais de estudantes da universidade. Segundo o jornal britânico The Telegraph, em seu discurso, a atriz relembrou a época em que estudou na Julliard, uma das mais tradicionais escolas de artes performáticas dos Estados Unidos, uma experiência que teve ao viajar para a Gâmbia e o poder transformador das artes.

Além do Oscar, Viola ganhou prêmios do Critics’ Choice, Globo de Ouro, Sindicato dos Atores Americanos e Bafta por sua interpretação de Rose Maxson em Um Limite entre Nós, adaptação de uma peça de teatro de August Wilson protagonizada por Denzel Washington. O papel de Rose já havia rendido a Viola um Tony – ela interpretou a mesma personagem em uma montagem da peça de 2010 na Broadway, feita junto com Washington.

Vencedores anteriores do prêmio de artista do ano de Harvard incluem Quincy Jones, Andy Garcia, Matt Damon, Salma Hayek e Shakira.