Viola Davis ganha estrela na Calçada da Fama

Aos 51 anos de idade, a atriz norte-americana Viola Davis ganhou nesta quinta-feira sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles (EUA). Durante a cerimônia, ela recebeu o certificado das mãos de Meryl Streep, de quem afirmou ser admiradora desde a infância. Seu marido, Julius Tenno, e a filha Genesis prestigiaram a homenagem.

Viola vive um merecido momento de ascensão e prestígio na carreira. Ela concorre ao prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro e no SAG Awards por seu papel em Fences, no qual interpreta Rose Maxson, mulher de Troy (Denzel Washington), jogador de beisebol aposentando que tem uma relação difícil com a família. O filme, que se passa nos anos 1950 e aborda também o espinhoso tema dos conflitos raciais, vem sendo cotado como forte candidato a abocanhar vários troféus no Oscar 2017.

Em 2016, Viola brilhou como a agente Amanda Waller em Esquadrão Suicida. Um ano antes, havia se consagrado como a primeira mulher negra a ganhar o prêmio de melhor atriz no Emmy por sua interpretação de Annalise Keating, uma professora de Direito que se vê às voltas com um crime em How to Get Away with Murder. Na ocasião, fez um discurso histórico no qual afirmou que a única coisa que diferencia as mulheres negras de qualquer outra é a oportunidade. A quarta temporada da série estreia dia 19, nos Estados Unidos.