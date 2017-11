‘Vingadores: Guerra Infinita’ tem trailer mais visto em 24 horas

Divulgado nesta quarta-feira, o primeiro trailer de Vingadores: Guerra Infinita tirou de It – A Coisa a liderança na lista dos mais vistos em 24 horas. A prévia da grande reunião dos super-heróis da Marvel teve, segundo a própria empresa, 230 milhões de visualizações – o palhaço assassino de Stephen King havia cravado, em março, 197 milhões.

Mais curiosa é a análise do momento mais comentado de todo o vídeo. Em vez de encontros inéditos de personagens, o vislumbre do vilão Thanos ou qualquer cena de ação e de efeitos visuais caríssimos, o público se deteve mesmo no close do Capitão América (Chris Evans) com barba pela primeira vez. Esse foi o tema de cerca de 20.000 comentários no Twitter, bem mais que a segunda colocação, a demonstração do sentido-aranha de Peter Parker (Tom Holland), pressentido o perigo ao ficar com o braço arrepiado – os pelos foram mencionados pouco mais de 6.000 vezes.

Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, o filme tem estreia prevista para 26 de abril. A sequência, que também já está em produção, chega aos cinemas apenas em maio de 2019.