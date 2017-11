O Vin Bistrô está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Curitiba. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Vin Bistrô, entre os dias 18 de novembro e 17 de dezembro, os clientes podem optar por um menu especial, no almoço (R$ 55,00) e no jantar (R$ 65,00), que é composto de três etapas: entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

ALMOÇO

Entrada: carpaccio de beterraba, rúcula e queijo de cabra com redução de aceto balsâmico

Prato principal: tagliatelle fresco alla pana com tiras de filé-mignon au poivre

Sobremesa: bolo de chocolate com calda de brigadeiro

JANTAR

Entrada: ostras gratinadas ao creme de raiz forte

Prato principal: tagliata com crocante de pão rústico e cítricos, aiöli, pétalas de cebola tostada e rúcula

Sobremesa: mil-folhas de doce de leite

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida para coquetel, cerveja long neck, taça de vinho, água, suco ou refrigerante).

VIN BISTRO. Rua Fernando Simas, 260, Batel, ☎ 3225-3444 (100 lugares). 12h/14h30 e 19h/23h (fecha dom.). Aberto em 2008. $$$