O Viela Gastronomia está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Goiânia. Realizado pela primeira vez na capital goiana, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Viela Gastronomia, entre os dias 4 de novembro e 3 de dezembro, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 49,90, enquanto no jantar pagarão R$ 59,90 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira os cardápios oferecidos pela casa:

ALMOÇO

CARDÁPIO 1 – Válido de 4 a 19/11

– Entrada: salada rústica (mix de folhas, tomate-cereja, rabanete, pepino japonês, queijo fresco, cebola roxa, crocantes de pão folha e molho de iogurte e zátar) ou salada de abobrinha (mix de folhas, abobrinha marinada, tomates assados e coalhada seca) ou bolinho cremoso de galinha caipira com aioli da casa

– Prato principal: estrogonofe de carne serenada, mandioca palha e arroz branco ou peixe do dia, purê de banana da terra, farofa de castanhas e cítrico de maçã verde ou carré de porco com purê rústico de milho ou arroz de agrião com ragu de rabada ou gnocchi alla sorrentina: molho de tomates frescos, muçarela de búfala e manjericão

– Sobremesa: bolo molhado de chocolate com calda de anglaise ou macedonia com sorvete de iogurte zero açúcar ou pudim de queijo com calda de goiabada ou cocada brulee com sorvete de leite

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida para sucos, refrigerantes, clericot, sangria e aperol spristz)

CARDÁPIO 2 – Válido de 20/11 a 2/12

– Entrada: salada de grãos: lentilha, grão de bico, pepino e tomate concassè ou salada colorida (cenoura, acelga, maçã, uva passa, abacaxi e coco) ou steak tartare com chips de tubérculos

– Prato principal: brasato al barolo com pamonha assada ou arroz de pernil com cubos grelhados de abacaxi e chips de alho poró ou salmão em crosta de maracujá e musseline de cenoura ou balonete de frango, purê de batata doce e tomates confit ou moqueca de banana da terra com farofa de coco

– Sobremesa: bolo molhado de chocolate com calda de anglaise ou macedonia com sorvete de iogurte zero açúcar ou pudim de leite com calda de caramelo ou doce de abóbora com sorvete de coco e crumble de castanhas.

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida para sucos, refrigerantes, clericot, sangria e aperol spritz)

JANTAR – Válido somente às quartas e quintas

– Entrada: mini burger terra e mare (blend suíno, lula empanada, rúcula e maionese picante de abacaxi) ou salada rústica (mix de folhas, tomate cereja, rabanete, pepino japonês, queijo fresco, cebola roxa, crocantes de pão folha e molho de iogurte e zátar)

– Prato Principal: saltimboca alla romana: baby beef de alcatra angus, presunto de parma, sálvia fresca e musseline de batata trufada ou gnocchi alla boscaiola (gnocchi de batata asterix, creme de grana padano, linguiça italiana e cogumelos frescos)

– Sobremesa: cioccolato (bolo molhado de chocolate com calda de anglaise) ou panna cotta di lapone (panna cotta com calda e gel de framboesa, chocolate branco e manjericão)

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida para sucos, refrigerantes, clericot, sangria e aperol spritz)