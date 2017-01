Vídeo: sertaneja Marília Mendonça leva tombo ao cantar funk

A cantora Marília Mendonça, sucesso da música sertaneja, sofreu um pequeno acidente ao se aventurar em um novo ritmo musical. Ela levou um tombo enquanto cantava o funk Deu Onda, de Mc G15 – a música bizarra que promete ser o hit do verão 2017 – durante um show de réveillon em Maceió (Al). Marília teve a perna imobilizada e iniciará o ano de molho, mas usou as redes sociais para brincar com o ocorrido.

“Sobre o tombo de ontem, para quem está preocupado: foi uma torção, havia um desnível no palco ontem e pisei em falso e aí foi fatal, porque já tenho um problema nessa perna. Só nesse ano foram umas 5, e para quem tripudia sobre essas coisas, você tem todo direito, graças a meu Deus, esse ano foi difícil de pegar uma queda, tem mais é que postar mesmo! Feliz ano novo meu povo, ‘simbora’ que 5 dias de folga são sagrados”, escreveu a cantora no Instagram.