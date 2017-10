Vídeo mostra detalhes do casamento de Marina e Xande Negrão

Os mortais finalmente poderão dar uma espiadinha no luxuoso casamento de Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão no vídeo oficial publicado nesta segunda-feira. A cerimônia aconteceu no último sábado, 7 de outubro, na fazenda da família do noivo em Campinas, interior de São Paulo, e contou com a presença de celebridades de alto escalão da Rede Globo e outros ricaços.

Além da decoração e convidados, o clipe apresenta imagens inéditas da preparação dos noivos antes de subir ao altar. Neymar, Juliana Paes, Glória Maria e Galvão Bueno são alguns dos muitos nomes famosos a ganharem destaque no vídeo.

A Sra. Negrão encerra o vídeo com uma declaração apaixonada ao marido. “Eu queria dizer que te amo muito” diz Marina, com a voz embargada de choro. “Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, com quem eu quero formar uma família, olhar para trás e ter orgulho da nossa história. Eu vou te amar de janeiro a janeiro, te espero no altar.”