Vídeo: Katy Perry fica histérica em encontro com fã

Quem pensa que Katy Perry está na pior desde o fim do relacionamento com Orlando Bloom pode se surpreender com o vídeo abaixo, divulgado pelo site americano TMZ. Nele, a cantora de Roar emite um verdadeiro grunhido — ou vários — ao encontrar os fãs responsáveis por um perfil no Instagram totalmente dedicado a ela. “Vocês conhecem a minha vida melhor do que eu”, berra, histérica, aos criadores da página Katy Perry Rares.

O fim do namoro com o ator britânico Orlando Bloom foi anunciado na semana passada. Bloom e Perry foram vistos juntos pela última vez na festa pós-Oscar da Vanity Fair.