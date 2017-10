Vídeo: Doria sugere mall para apaziguar Silvio Santos e Zé Celso

Teve clima descontraído o encontro entre José Celso Martinez Correa, diretor do Teatro Oficina, o apresentador e empresário Silvio Santos e o prefeito de São Paulo, João Doria, realizada em agosto na sede do SBT. Doria se propôs a mediar o conflito de interesses entre Zé Celso, que deseja construir um parque com teatro ao ar livre no terreno que rodeia o Oficina, no Bexiga, região central de São Paulo, e Silvio, que é dono do espaço e quer erguer ali três torres residenciais de mais de cem metros cada uma. Doria propôs uma solução intermediária: que se faça no local um “polo cultural” e um “mall”, disse, sugerindo um pequeno shopping no lugar — e citando uma das muitas palavras em inglês que disse durante a reunião.

“Zé, ninguém vai te dar”, diz Silvio Santos, que faz uma pausa antes de completar, “o terreno. Ninguém vai te dar o terreno”. Doria pondera que Silvio Santos tem razão. “É propriedade privada dele.”

O apresentador mantém o tom brincalhão durante toda a conversa. O diretor, insatisfeito com a proposta de construção em torno do teatro, construído por Flavio Império e reformado nos anos 1980 pela arquiteta Lina Bo Bardi (a mesma do Masp e do Sesc Pompeia), apela para o legado que devem deixar para São Paulo. “Daqui a pouco, a gente não vai estar aqui. Precisamos deixar algo para São Paulo.” Silvio, mais uma vez, reage brincando. “Eu não penso em morrer.” José Celso tem 80 anos e Silvio Santos, 86.

Visivelmente abatido, José Celso tenta se mostrar animado em alguns momentos. Ele gesticula em muitos trechos e num deles quase derruba o café que uma funcionária do SBT está servindo. Ele tem ao seu lado o vereador petista Eduardo Suplicy, apoiador da causa do Teatro Oficina que arquitetou o encontro.

Confira nos vídeos abaixo a íntegra da reunião: