Vídeo de Beyoncé levanta rumores sobre gravidez

Estaria Beyoncé, estrela pop americana, grávida do segundo filho? Uma foto da cantora exibindo uma barriga suspeita foi inserido no meio de um vídeo publicitário da Ivy Park, marca de roupas de esporte de Beyoncé. As especulações começaram a surgir e o vídeo foi apagado, o que alimentou ainda mais a expectativa dos fãs. Não houve nenhum anúncio formal sobre o suposto bebê a caminho.

Sites de fofoca americanos relatam que funcionários que acompanharam a sessão de fotos e a produção do vídeo da Ivy Park confirmam a gravidez, que já estaria no quarto mês.

Beyoncé tem 35 anos e é mãe de Blue Ivy, de 5 anos. Ela é casada com o rapper Jay Z desde 2008.