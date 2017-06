Vídeo contabiliza mortes em ‘Game of Thrones’: 150.966

Você tem a impressão de que Game of Thrones é uma série sangrenta? Bem, não é só uma impressão. Um vídeo feito por um canal de compilações do YouTube, o Leon Andrew Razon Compilations, soma todas as mortes do programa baseado nos livros de George R. R. Martin e, ao longo de extensos 21 minutos, chega à marca surreal de 150.966 mortes.

Como a série já teve 60 episódios exibidos ao longo de seis temporadas, de acordo com o site americano IMDB, é possível fazer outras contas: a média de mortes é de absurdas 25.161 por ano ou 430 por capítulo.

Para diminuir o susto, é preciso dizer que o canal de Leon Andrew conta até animais mortos, não apenas pessoas. Ainda assim, vai ao encontro do clima da série, notabilizada por matar muitos de seus personagens, inclusive aqueles que eram considerados principais. A mais sangrenta das batalhas de Game of Thrones, segundo o mesmo vídeo, foi a de Hardhome, na quinta temporada, que sozinha ceifou mais de cem mil vidas — mas não a do herói Jon Snow (Kit Harington), que milagrosamente (dada a série em que se encontra) se safou.

Há mais 13 episódios da série previstos, sete para este ano, seis para 2018. A sétima temporada da série estreia dia 16 de julho na HBO.