Victoria Beckham obtém US$ 40 milhões para expandir negócio

Victoria Beckham, a ex-Spice Girl que se transformou em estilista de moda de luxo, obteve 30 milhões de libras (40 milhões de dólares) para expandir suas lojas e seu comércio digital por meio de um novo financiamento da NEO Investment Partners. O site The Business of Fashion disse que o acordo avaliou o negócio em 100 milhões de libras.

Fundada em 2008, a Victoria Beckham Limited vende por meio de 400 estoquistas instalados em mais de 50 países. Seus proprietários são Victoria, seu marido, David Beckham, e o agente Simon Fuller. A grife fabrica a maior parte de suas peças de roupa no Reino Unido.

Victoria Beckham conquistou a fama como membro das Spice Girls, uma girl band dos anos 1990 que vendeu 85 milhões de discos e se tornou um dos grupos pop mais bem-sucedidos de todos os tempos. Apelidada de Posh Spice, ela se casou com Beckham em 1999, formando um dos casais de celebridades mais notórios da Inglaterra.

Atualmente Victoria, que inicialmente teve dificuldade para ser levada a sério pela indústria da moda, exibe suas coleções em Nova York e foi aclamada pela crítica. Beckham e as roupas da esposa estão em jornais de todo o mundo, e algumas de suas peças chegam a custar 2.000 libras esterlinas.

(Com agência Reuters)