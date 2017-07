Victor Chaves ataca Globo e faz desmentido sobre ‘The Voice Kids’

O cantor Victor Chaves, da dupla sertaneja Victor & Léo, criticou a TV Globo neste domingo e disse que não pediu para deixar o programa The Voice Kids, do qual era um dos jurados, após se envolver em um escândalo ao ser acusado de agredir a sua esposa, Poliana Bagatini Chaves, que estava grávida.

Logo depois de vir à tona a acusação – a esposa registrou queixa na delegacia -, a Globo anunciou que o cantor havia pedido para deixar o programa, o que ele nega. “Jamais os procurei para pedir a minha saída do programa. Disseram que minha saída se daria para minha preservação. De quê?”, escreveu.

A Globo também editou um programa que já estava gravado de forma a evitar que Victor aparecesse – seu irmão, Léo, gravou cenas adicionais para dar as notas aos concorrentes sem que o parceiro de dupla fosse mostrado. Sem comentar a edição, a emissora disse que iria manter o programa gravado.

“A informação de manter o programa como foi gravado foi mentirosa. Editaram minha imagem às claras e isso foi desrespeitoso e profano, não só para com as crianças pelas quais me dediquei zelosamente enquanto ali permaneci, mas também para com minha arte ali entregue, em conteúdo franco e positivo”, disse.

Apesar de a esposa ter retirado a queixa e de exame de corpo delito não ter registrado sinais de agressão na vítima, Victor foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público por “vias de fato” com base nas imagens de TV do apartamento onde o casal morava – parte da briga se deu no corredor. “Provei minha inocência diante da acusação de ter batido em alguém, um horror que não cometi. Fui indiciado por vias de fato, que não é crime, e minha intenção diante disto será esclarecida”, escreveu.

No final da mensagem, ele rejeitou voltar ao programa, que será reformulado para 2018, e deixou uma mensagem. “Às crianças que me deram muito mais crédito que aqueles que, sem nada saber, preferiram condenar, fica o meu muito obrigado. Como pai e referência, deixo esta máxima: reputação é uma bobagem, uma vez que depende do que pensam de você. Sua consciência é tudo.”