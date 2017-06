Vera Fischer recebe alta de hospital no Rio

Vera Fischer, 65 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta quinta-feira, informou a Clínica São Vicente. A atriz, que chegou a passar pela UTI com dificuldades respiratórias, estava internada desde terça-feira no hospital da Gávea, no Rio de Janeiro, com um quadro de pneumonia.

Na quarta-feira, Vera fez uma publicação no Instagram, acalmando os fãs e dizendo que em breve sairia da clínica. “Vim aqui postar essa foto pra agradecer o carinho e a preocupação de todos, os votos de melhoras, e dizer que já estou bem melhor e logo logo volto para casa. Tive sim problemas respiratórios, mas a equipe médica cuidou de mim muito bem”, escreveu a atriz.