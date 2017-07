Venda de entradas para mostra de Renato Russo começa quinta-feira

O Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, começa nesta quinta-feira (13), às 12 horas, a vender entradas antecipadas para a exposição Renato Russo, que fica em cartaz entre 6 setembro de 2017 e 28 janeiro de 2018. Os ingressos, vendidos exclusivamente pelo site Ingresso Rápido, são para a pré-estreia (dia 6 de setembro) e para as três primeiras semanas da mostra (para os dias 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 23 de setembro).

Os valores das entradas para visitar a exposição entre 8 e 23 de setembro são de 30 reais (inteira) e 15 reais (meia). Quem decidir conferir a mostra na pré-estreia ganha um pôster exclusivo – os valores sobem para 80 reais (inteira) e 40 reais (meia).

A exposição apresenta fotos, manuscritos, instrumentos musicais, fanzines, letras de músicas, desenhos e cartas de fãs de Renato Russo. O MIS teve autorização do filho do músico, Giuliano Manfredini, para fazer a pesquisa no apartamento onde o líder do Legião Urbana morou e para catalogar e adaptar o material para a exibição.